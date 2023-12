Causa da morte de Matthew Perry é revelada como altos níveis de cetamina

Um mês e meio após sua morte, os legistas descobriram a causa da morte do astro de Friends, Matthew Perry. Os médicos legistas do condado de Los Angeles concluíram na sexta-feira (15/12) que 'altos níveis de cetamina' encontrados nas amostras de sangue do ator. A cetamina é uma droga usada na medicina e veterinária por suas propriedades sedativas, apesar de seus efeitos alucinógenos também a tornarem um composto perigoso quando consumida como substância recreativa.

Na própria comunidade médica, embora seja amplamente utilizada como anestésico, sedativo e analgésico, a cetamina gera diversidade de opiniões devido às suas fortes propriedades dissociativas. Em 2019, um derivado do medicamento foi aprovado nos Estados Unidos e na União Europeia para casos graves de depressão que não respondiam a outros tratamentos. 'Quebrar o pescoço fez de mim um homem': o dublê de Harry Potter que ficou paraplégico após acidente durante filmagens. E outros estudos recentes exploraram seu uso potencial para tratar vícios como o alcoolismo





