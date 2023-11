Catarata: a principal causa de cegueira no mundo

Segundo o Relatório Mundial sobre a Visão, elaborado neste ano pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a catarata é a principal causa de cegueira no mundo. Ela afeta principalmente a população idosa, mas pode ocorrer em qualquer idade. Os sintomas da catarata são gradualmente perceptíveis, começando com a opacidade do cristalino. Felizmente, o tratamento da catarata é rápido, seguro e de fácil recuperação.

Existem diferentes tipos de catarata, sendo a catarata senil a mais comum em pessoas acima de 70 anos, causada pelo envelhecimento natural do cristalino





🏆 3. JornalOGlobo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Mutirão de cirurgias de catarata em Quissamã: mais saúde e comodidade para a populaçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Infecção por fungo deixa pacientes cegos após mutirão de cirurgia de catarata no AmapáMais de 50 passaram por uma nova cirurgia para tentar reverter a infecção. Outros 14 fizeram transplante de córnea. Sete perderam a visão em um dos olhos definitivamente.

Fonte: g1 - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Amapá: sete pessoas ficam cegas após contaminação por fungo em mutirão de cirurgias de catarataDo total de 141 atendimentos, 104 pessoas foram contaminadas

Fonte: jornalodia - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Sete pessoas ficam cegas no Amapá após mutirão de cirurgias contra catarataAo todo, 104 dos 141 pacientes submetidos ao procedimento apresentaram alguma complicação

Fonte: CNNBrasil - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Entenda a infecção fúngica que deixou 7 pacientes cegos após cirurgias de catarata no AmapáMutirão de procedimentos do programa Mais Visão foi associado à contaminação de mais de 100 pessoas; Ministério Público investiga o caso

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Entenda a fusariose, infecção que cegou 7 pessoas após cirurgias de catarata no AmapáConforme o Ministério da Saúde, esses fungos estão presentes no ambiente na forma de esporos, de saprófitas do solo e em patógenos comuns de plantas e cereais

Fonte: jornalodia - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »