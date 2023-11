Catástrofe humanitária assola Faixa de Gaza, diz embaixador brasileiro

A representação do Brasil na Palestina atualizou nesta segunda-feira (30), dia em que a guerra completa 24 dias, a situação dos brasileiros que aguardam repatriação na Faixa de Gaza, região mais crítica do conflito entre Israel e Hamas. "Estamos lutando para que os brasileiros não sejam afetados pela catástrofe humanitária que assola Gaza", disse o embaixador Alessandro Candeas.

"Estamos alugando casas , protegendo-os dos bombardeios por meio de informações de localização compartilhadas com Israel, e conseguindo enviar recursos para que comprem alimentos, água, gás e remédios no precário mercado local. Estamos oferecendo apoio de psicóloga e médico à distância", ressaltou Candeas.

Hospitais e necrotérios da Faixa de Gaza estão lotados, diz OMSNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

OMS: Faixa de Gaza tem apagão e comunicação cortada; hospitais e necrotérios estão lotadosA OMS diz que relatos de bombardeios perto dos hospitais Indonesia e Al Shifa são 'gravemente preocupantes' Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza: Brasileiros em Rafah estão seguros, mas embaixada não consegue contato em Khan YounesCidades estão sob ataque de Israel; energia e internet foram cortados Consulte Mais informação ⮕

Israel intensifica bombardeios à Faixa de Gaza, relata correspondenteIsrael intensifica bombardeios à Faixa de Gaza, relata correspondente Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza: Brasileiros em Rafah estão seguros, mas embaixada não consegue contato em Khan YounesCidades estão sob ataque de Israel; energia e internet foram cortados Consulte Mais informação ⮕

Apesar do clima de 'tensão e medo', brasileiros na Faixa de Gaza 'estão bem', diz embaixadorEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕