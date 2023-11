Casos de dengue devem aumentar com chegada do período chuvoso

Casos, que já estavam em alta, devem crescer ainda mais com a chegada do período mais chuvoso do ano no país. Ao contrário do pernilongo comum, o Aedes não tem hábitos noturnos. Suas picadas acontecem de manhã e à tarde. Do início do ano até o fim de outubro, foram registrados mais de 1,6 milhão de casos prováveis de dengue em comparação com o mesmo período em 2022. Sudeste e Sul concentram o maior número de infecções. Neste período, 946 pessoas morreram pela doença.

Os dados são do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O período mais chuvoso do ano no país torna o cenário ainda mais favorável para a disseminação do vírus, o que destaca a importância do reforço nas medidas de prevenção. "Não é o mosquito transmissor, mas o que se tem discutido a nível global, de uma forma clara, é o impacto do clima nesta alta", diz o médico Kleber Luz, coordenador do Comitê de Arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). O aumento das temperaturas favorecem o mosquito. E as preocupações não param por aí





