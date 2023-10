Caso Jeff Machado: personalidade fria de acusado chamou atenção de investigador do crime

Rio - A mãe de Jeff Machado, Maria das Dores Machado, e o investigador chefe da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Igor Rodrigues Bello, foram os primeiros a serem ouvidos na primeira audiência de instrução e julgamento dos réus pela morte do ator, realizada nesta sexta-feira (27). A sessão teve início na 1ª Vara Criminal da Capital por volta das 13h30.

De acordo com as investigações da especializada, o ator foi morto em 23 de janeiro e, no dia 27 seguinte, seu desaparecimento foi registrado, depois que familiares e amigos estranharam a falta de informações e contatos feitos por ele. A Polícia Civil conseguiu identificar a participação do produtor e do garoto de programa no crime e, junto com o MPRJ representaram pelas prisões, que foram decretadas pela Justiça do Rio e cumpridas em junho.

