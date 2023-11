Caso Abin: PF investiga monitoramento de representante de caminhoneiros em programa espião durante governo Bolsonaro

Filiado ao PT, Dahmer se candidatou a vereador em Ijuí (RS) nas eleções de 2012, mas não foi eleito. Ao longo de 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o caminhoneiro demonstrou irritação com a nova tabela do frete rodoviária e chegou a convocar a categoria para aderir a uma paralisação nacional para contestar o valor do diesel e do preço do gás de cozinha.

Em fevereiro do ano seguinte, a CNTTL divulgou nota afirmando que os caminhoneiros que representa fariam protestos para pedir que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgasse a constitucionalidade do piso mínimo do frete. Na ocasião, Dahmer estava na BR-040 quando anunciou que trechos da estrada poderiam ser fechados no dia seguinte.

Em outubro do ano passado, após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, Dahmer criticou a paralisação de rodovias por apoiadores do ex-presidente, que foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Segundo a colunista Malu Gaspar, do GLOBO, também foram alvo do monitoramento o jornalista Glenn Greenwald e seu marido, David Miranda, deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro que morreu em maio passado.

A ferramenta foi produzida pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint) e era operada, sem qualquer controle formal de acesso, pela equipe de operações da agência de inteligência.

