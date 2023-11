Casimiro critica jogadores após Goiás x Vasco: 'Prefiro acreditar que estão de sacanagem'

Influenciador cruzmaltino desabafou após empate deste domingo (29)O influenciador criticou jogadores por decisões erradas durante o jogo deste domingo (29), e disse que prefere"acreditar que os jogadores estão de sacanagem".

- Salve, rapaziada. Tudo certo? Obviamente que não, o Vasco não permite que nada esteja certo. (...) É bom que eu não faça live hoje, porque senão eu ia infartar. Eu prefiro acreditar que os caras estão de sacanagem. Não vou falar nomes, porque senão eu vou enlouquecer. Mas a galera sabe que é - começou.

- Eu prefiro acreditar que o cara falou:"Quer saber, f***** esse lance aqui, eu vou tocar para o outro lado". Se eu imaginar que esse cara fez por querer, achando que era a melhor opção, aí eu vou ficar louco. Vou parar por aqui, porque é melhor - completou Cazé.quando o Vasco ainda vencia por 1 a 0. Vegetti abriu o placar e Matheus Babi empatou para o Esmeraldino. Com o resultado, o time carioca segue na zona de rebaixamento. headtopics.com

