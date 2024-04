Casamento entre líder religioso de 63 anos e menina de 12 causa indignação em Gana

O casamento entre um líder religioso, de 63 anos, e uma menina de 12 provocou indignação em Gana, levando autoridades a intervirem. A menor está sob proteção da polícia de Accra, a capital do país africano. A mãe também está recebendo apoio policial. A cerimônia de casamento ocorreu no sábado (30/3), em Nungua, quando o homem, conhecido como Gborbu Wulomo, ou Nuumo Borketey Laweh XXXIII se uniu com a menina num templo.

O 'homem sagrado', que comanda uma seita, escolheu a menina quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Esperava-se que a menina deverá participar de uma segunda cerimônia habitual focada na purificação

jornalextra / 🏆 6. in BR

