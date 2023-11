Casal Viih Tube e Eliezer vão processar quem ofender a filha de 7 meses

O casal Viih Tube e Eliezer desabafou sobre os ataques contra a filha de apenas 7 meses na web. Eles revelaram que vão processar quem ofender a menina. O advogado do casal afirmou que elas vão responder por calúnia, difamação e injúria.





