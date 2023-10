Casal de influenciadores é expulso após mulher guiar marido com uma coleira

São Paulo - Um casal de influenciadores foi expulso de um shopping em São José dos Campos-SP, na quarta-feira (19). Na ocasião, o homem estava com uma máscara de cachorro e era levado por sua mulher por uma coleira. Antes da expulsão, o casal chamou a atenção das outras pessoas que estavam no shopping. Eles, que gravavam conteúdo para a plataforma Onlyfans, disseram que foi a primeira que utilizaram a fantasia.

O casal alega que seu estilo de vida não fere ninguém e que são respeitosos em relação ao espaço dos outros. Segundo eles, esse tipo de abordagem já rendeu situações desconfortáveis para os dois. ''Realizamos tudo juntos, é essa a graça', disse a mulher do casal.Quanto ao que seus seguidores e assinantes pensam, eles dizem que recebem ''tanto amor quanto ódio''.

