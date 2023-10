Casal de idosos é encontrado morto e enterrado em propriedade rural

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na manhã desta sexta-feira (27), de maneira preventiva, o principal suspeito pela morte de um casal de idosos ocorrida na cidade de Porto União, região norte do estado. Para as autoridades, o principal suspeito pelo duplo homicídio seria o filho do idoso assassinado. As vítimas estavam desaparecidas desde a manhã de segunda-feira (23).

Conforme informações preliminares obtidas pela polícia, o casal teria sido morto por disparo de arma de fogo de cano longo, no entanto, as autoridades aguardam a conclusão do laudo pericial realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) para elucidar a causa das mortes. Após localizarem os corpos, os parentes do casal acionaram a polícia. Eles entregaram às autoridades uma espingarda e uma arma de pressão, ambas registradas em nome do homem suspeito.

