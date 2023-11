Casa de Matthew Perry tinha receitas para antidepressivos e calmantes, diz site

Os socorristas chamados para ir à casa do ator Matthew Perry encontraram várias receitas de medicamentos antidepressivos além de uma série de remédios ansiolíticos, os calmantes, segundo revelou neste domingo (29.out) o site TMZ, o primeiro a noticiar a morte do ator do seriado"Friends", ocorrida neste sábado (28.out).

Segundo o TMZ, as autoridades encontraram antidepressivos, ansiolíticos e um medicamento para enfisema e bronquite crônica. Perry era fumante. Nenhuma droga ilícita foi achada na casa do intérprete de Chandler.

A polícia investiga as causas da morte do ator, que lutava contra o vício em álcool e opioides. Perry tinha 54 anos e foi encontrado morto na banheira de sua casa, localizada em Pacific Palisades, na região oeste da cidade de Los Angeles na Califórnia, nos Estados Unidos., que interpretava o personagem Chandler Bing."Ficamos arrasados ao saber do falecimento de Matthew Perry. Ele foi um verdadeiro presente para todos nós. headtopics.com

O seriado "Friends" foi exibido de 1994 a 2004 e representou o papel mais famoso da carreira de Matthew Perry. Ele atuava ao lado de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow e David Schimmer. O ator também atuou em filmes como"E Agora, Meu Amor?" ,"Go On","17 Outra Vez","Meu Vizinho Mafioso,"Growing Pains" e"Numb".

