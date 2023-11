Carta aberta nega estupro durante ataque do Hamas

Carta aberta assinada por políticas do Canadá nega que mulheres tenham sido estupradas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro. Samantha Pearson, diretora do Centro de Violência Sexual da Universidade de Alberta, Canadá, foi uma das signatárias de uma carta aberta que foi escrita por duas políticas locais, Sarah Jama, membro do parlamento de Ontário, e Susan Kim, vereadora em Victoria.

"Nós, os abaixo assinados, residentes no Canadá, instamos os líderes políticos canadenses a acabarem com a sua cumplicidade nos massacres e genocídios em curso em Gaza, na Palestina Ocupada". O ataque foi filmado, fotografado e testemunhado e os relatos emergiram com mais detalhes agora, devido ao anúncio feito pela polícia israelense, em 14 de novembro, de que foi aberta uma investigação especificamente sobre os casos de violação e mutilação sexual cometidos contra meninas e mulheres durante o ataque





