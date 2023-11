Carros são arrastados por fortes ondas durante tsunami meteorológico em SC. A influência do fenômeno El Niño, do aquecimento global e da própria estação do ano estão entre os principais fatores que contribuíram para os eventos climáticos extremos em Santa Catarina. Em novembro, o estado teve um tsunami meteorológico, cinco tornados e chuva intensa. 'A gente está no momento de atuação do El Niño.

Para a região Sul do Brasil, isso acaba acarretando mais eventos de precipitação e eventos extremos, tanto de chuva quanto associados a temporais, como os tornados', disse a meteorologista da Defesa Civil Elen Pelissaro. O El Niño, resumidamente, é caracterizado pelo aumento da temperatura no Oceano Pacífico em relação à média histórica. 'Durante períodos de El Niño, principalmente na primavera, ciclones e frentes frias têm dificuldades de seguir para o Sudeste e Nordeste. Eles ficam mais estacionados próximo à região Sul





