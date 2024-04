Carros na contramão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. durante arrastão

Imagens postadas em redes sociais mostram carros na contramão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Engenho da Rainha. Internautas denunciaram mais um arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., ocorrido na noite desta segunda-feira, na altura do Morro do Engenho, no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. Vídeos postados na rede social X (antigo Twitter) mostram carros circulando na contramão da via, alguns com os faróis piscando para alertar outros motoristas.

Investigação sobre furto de máquina de cigarros de delegacia revela falhas de controle na Cidade da Polícia. Esse foi o terceiro arrastão ocorrido na Pastor Martin Luther King Jr. num intervalo de três dias. No último sábado, ocorreram dois arrastões consecutivos na avenida, na altura de Inhaúma. O primeiro relato aconteceu por volta das 17h, nas proximidades do Morro do Engenho e da comunidade da Galinha. O segundo arrastão foi registrado pouco tempo depois, por volta das 18h20

