Carlos Bolsonaro entra com ação para recuperar porte de arma

O vereador carioca argumenta que tem sua "cabeça a prêmio" por sua atuação política para justificar o mandado de segurançana Justiça Federal após a Polícia Federal (PF) negar a renovação de seu porte de arma.

O parlamentar carioca faz referência ao atentado a faca sofrido por seu pai em 2018 e alega morar em uma das regiões mais violentas do Rio, onde exerce função pública. Ele ainda reitera possuir a qualificação técnica para manusear o armamento.Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Carlos Bolsonaro entra com ação na Justiça para reaver porte de arma negado pela PFVereador alega sofrer ameaças e desistiu de recurso junto à própria Polícia Federal para tentar a via judicial Consulte Mais informação ⮕

Flávio Dino provoca Bolsonaristas na volta à Câmara: 'Eu não sou amigo ou vizinho de miliciano'Bolsonaristas associaram a fala de Dino ao fato de o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro terem pedido homenagens a policiais denunciados por envolvimento com milícias Consulte Mais informação ⮕

Lula demite presidente da Caixa, Rita Serrano; indicado pelo Centrão, Carlos Fernandes assumirá bancoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Saiba quem é Carlos Antônio Vieira Fernandes, que assumirá a Presidência da CaixaVieira Fernandes já presidiu o Funcef e foi secretário executivo no Ministério da Integração Nacional Consulte Mais informação ⮕

Troca no comando da Caixa: quem é Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado por Lira ao cargoRita Serrano foi demitida nesta quarta-feira pelo presidente Lula; economista é indicado pelo Centrão e servidor da instituição Consulte Mais informação ⮕

Lula demite Rita Serrano da presidência da Caixa; Carlos Vieira assume o cargoCarlos Antônio Vieira Fernandes, servidor da Caixa e ex-presidente do Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa, assumiu o cargo Consulte Mais informação ⮕