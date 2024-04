Carlinhos Maia é criticado por expor funcionárias a risco ao limpar coqueiros

O influenciador e humorista Carlinhos Maia foi mais uma vez envolvido em polêmicas. Ele mostrou um vídeo de duas funcionárias limpando os coqueiros de sua casa sem usar equipamentos de proteção. A atitude foi criticada por internautas, que alegaram que as mulheres ficaram expostas a um acidente.

Nas redes sociais, Carlinhos Maia recebeu duras críticas pelo ocorrido.

