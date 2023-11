Carla Zambelli desmaia após mal-estar no Aeroporto de Congonhas

A deputada federal, Carla Zambelli (PL/SP), desmaiou após passar mal, na noite deste domingo (28.out), no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pela rede social X, antigo Twitter, a parlamentar informou que o mal-estar ocorreu devido a"uma exaustiva agenda política nos últimos dias".

Na noite de ontem (29.out), o aeroporto em que a deputada estava chegou a ser fechado temporariamente, por conta de um pneu que estourou uma aeronave modelo Cirrus SF50. Zambelli também agradeceu a preocupação e o carinho dos cidadãos com sua saúde.

Devido à circulação de vídeos por meio da imprensa e das redes sociais, gostaríamos de esclarecer que a deputada Carla Zambelli agradece a preocupação e o carinho dos cidadãos com sua saúde.

