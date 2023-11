Carla Diaz mostra bastidores de caracterização como Suzane von Richthofen

Rio - A atriz Carla Diaz utilizou o Instagram, neste domingo (29), para compartilhar os bastidores de sua caracterização como Suzane von Richthofen. Ela interpreta a mulher nos três filmes que abordam o Caso Von Ritchthofen, disponíveis no Prime Video.

A atriz ainda comemorou o sucesso do terceiro filme da coleção, 'A Menina que Matou os Pais – A Confissão', que chegou ao streaming no último dia 27 de outubro. 'Digito feliz sabendo que em menos de 24 horas de lançamento alcançamos o TOP1 do Prime Video e ainda permanecemos!!! Se você ainda não viu, fica aqui o meu convite, assiste e me conta aqui o que achou!', comemorou.

