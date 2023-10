Carla Diaz a VEJA: fim da trilogia Richthofen ‘vai mexer com as pessoas’

Leonardo Bittencourt e Carla Diaz como os assassinos Daniel Cravinhos e Suzane Von Ricthofen em 'A Menina que Matou os Pais: A Confissão' e seu julgamento parecia já ter sido contada — mas não para os roteiristas Raphael Montes e Ilana Casoy. Junto ao diretor Maurício Eça, a dupla elaborouque encara os criminosos por um novo ponto de vista: agora quem conta a história são os investigadores do caso.

Por outro lado, muitos o consideram um formato irresponsável e desrespeitoso com as vítimas. Qual a sua opinião sobre críticas desse cunho? Acho que cada um tem sua opinião. Você não é obrigado a gostar do mesmo gênero ou das mesmas coisas que eu, porém acho que a arte não fala apenas das coisas boas do mundo. Não é só romance ou aventura — arte é dramaturgia e evidencia todas as situações humanas. Odeixa de lado o formato baseado no ponto de vista dos primeiros dois filmes e retrata a investigação policial do caso.

Esse terceiro filme finaliza a trilogia. Vejo ele como um complemento aos anteriores, com muita coisa que não foi vista. Acho, inclusive, que ele é mais impactante. É um filme mais denso e intenso, e diria que, por mais que a gente saiba da realidade do caso, ele ainda impressiona, sabe? Acho que muita gente vai terminar de assistir ao filme e vai ficar — pelo menos por alguns minutos — reflexivo. Foi o que aconteceu ontem, quando tivemos a pré-estreia no cinema. headtopics.com

O público brasileiro tem fama de não separar a imagem das atrizes de suas personagens. Já teve algum problema por conta disso? Pelo contrário, as pessoas vêm conversar comigo muito seriamente sobre o assunto. Esse ano eu faço 30 anos de carreira, e posso dizer que fui abraçada pelo público ao longo dessas décadas. Essa personagem foi muito importante para eu mostrar outro lado artístico meu, então fico muito grata pelas oportunidades que tive e por interpretar uma personagem tão intensa quanto essa.

