Carga de telas de celulares é roubada do Aeroporto de Guarulhos

Uma carga de telas de celulares, avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões, foi roubada do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, informou que 9 pessoas renderam os vigilantes do terminal.

Os suspeitos roubaram o caminhão e sequestraram um segurança do aeroporto, que foi liberado na região da Marginal Tietê, na capital paulista. Na fuga, os assaltantes abandonaram o veículo na Rodovia Fernão Dias. De acordo com a polícia, dentro do veículo foi jogado um pó branco, possivelmente para dificultar o trabalho da perícia. Ainda segundo a PRF, a carga do caminhão veio da China e teria como destino o Aeroporto de Curitiba, onde seria fiscalizada pela Receita Federal. A carga ainda não foi localizada





