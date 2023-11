Cantora ucraniana vencedora do Eurovision é adicionada à lista de procurados da Rússia

A Rússia adicionou à sua lista de procurados uma popular cantora ucraniana que venceu o concurso internacional de música Eurovision há sete anos, num momento em que Moscou expande os esforços contra figuras culturais críticas à guerra na Ucrânia. A cantora, conhecida profissionalmente como Jamala, apareceu no banco de dados de procurados do Ministério do Interior da Rússia sob o nome de Susana A. Dzhamaladinova.

O nome dela parece ter sido adicionado à lista em outubro, mas a informação só foi divulgada pela mídia russa nesta segunda-feira. A lista não especifica as acusações contra ela. Mas, de acordo com o Zona Media, um site de notícias russo, Jamala, de 40 anos, foi acusada pelas autoridades de espalhar informações falsas sobre as atividades do Exército russo. A ação provavelmente terá mero impacto simbólico para a cantora, que mora na Ucrânia. Jamala, que atualmente está na Austrália, reagiu à notícia postando uma foto sua em frente à Ópera de Sydne





