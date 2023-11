Cantor João Gomes anuncia noivado com influenciadora Ary Fontoura

O cantor João Gomes anunciou que está noivo da influenciadora Ary Fontoura. O casal compartilhou a novidade nas redes sociais, mostrando as alianças de ouro e comemorando a notícia de que serão pais. João e Ary assumiram o relacionamento no final do ano passado e passaram por uma crise em abril, mas reataram e estão mais próximos do que nunca.

A mãe do cantor, Kátia Gomes, chegou a fazer pronunciamentos contra Ary, mas parece ter deixado as brigas no passado e está feliz com a namorada do filho





