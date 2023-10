Cantor Guto Oliveira, da dupla OutroEu, revela diagnóstico de doença autoimune rara

Rio - O cantor Guto Oliveira, de 34 anos, que forma a dupla OutroEu com Mike Túlio, revelou ter sido diagnosticado com uma doença autoimune rara. Nesta quinta-feira (26), o músico compartilhou um vídeo no Instagram em que contou ter passado 15 dias internado em um hospital até descobrir que sofre da vasculite Gepa (granulomatose eosinofílica com poliangiite).

Em seguida, Guto aproveitou para comentar o show do OutroEu marcado para acontecer neste sábado, dia 28, em São Paulo. O músico explicou que não poderá participar da apresentação, mas a data está mantida: 'Um dos tratamentos, na primeira parte dele, é com imunossupressor, onde minha imunidade cai muito.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Cantor do hit 'Tubarão' exibe compra de lancha personalizada: 'Novinho da lancha'Nas postagens, o funkeiro mostrou detalhes como uma porta personalizada com a imagem de um tubarão Consulte Mais informação ⮕

Thiaguinho comemora 20 anos de carreira e promete álbum de inéditas: ‘Escrevo muito, faço muita música’Cantor será entrevistado por Maju Coutinho no 'Fantástico' Consulte Mais informação ⮕

Zezé Di Camargo relembra processos da ex-mulher: 'Meus três filhos foram testemunhas'Cantor foi casado com a empresária Zilu Godói por 28 anos; separação ocorreu em 2014 Consulte Mais informação ⮕

'Fala, VJ': segundo episódio terá Didi Wagner e Sarah OliveiraO programa, apresentado por Cazé Pecini, vai ao ar nesta quinta-feira, às 14h, na homepage e nas redes sociais do Terra Consulte Mais informação ⮕

Eduardo Costa irá captar quase R$1 milhão depois de criticar Lei RouanetNo passado, cantor sertanejo criticou lei de incentivo à cultura, chamando artistas de 'safados' Consulte Mais informação ⮕

Yasmin Brunet vai a festa de avó de MC Daniel e aumenta rumores de affairFesta foi realizada na mansão do cantor, em São Paulo, na noite de quarta-feira (25) Consulte Mais informação ⮕