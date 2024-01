Cantor de funk se considera destemido e gordinho gostoso

Aos 30 anos, cantor de funk, ele se classifica como 'gordinho gostoso'. Além disso, se considera destemido e credita a característica às situações adversas que precisou enfrentar na vida. 'Prefiro curtir e tirar onda a ficar reclamando. Passei dificuldades, mas sempre soube que as coisas iam mudar e dar certo', diz. Modelo, influenciadora e empresária, Yasmin Brunet é filha da ex-modelo Luiza Brunet e do empresário argentino Armando Fernandez. 'Sou completamente maluca, mas uma maluca do bem.

Não tenho medo de ser quem sou. Sou uma pessoa muito verdadeira, autêntica e excêntrica', define-se. A dançarina e criadora de conteúdo reúne mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais. Por hobby, começou a gravar vídeos dançando, quando tinha apenas 13 anos. O conteúdo foi se espalhando pela internet e, hoje, além das coreografias virais, destaca-se pelas publicações sobre maquiagem, fitness e rotina familiar. 'Gosto de me jogar em tudo que me aparece pela frente', diz





Terranoticiasbr » / 🏆 29. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Gabinetes Mid Tower: o modelo mais comum e versátil para setups gamerMuita gente não sabe, mas os gabinetes para PCs possuem padrões de tamanhos diferentes, o que impacta diretamente em sua usabilidade. Comumente, eles se dividem nos modelos Mini-Tower (pequeno), Mid-Tower (médio) e Full-Tower (grande). Há ainda os mini-ITX, para PCs super compactos. Dentre todos esses modelos, o gabinete Mid Tower é o mais comum e versátil, podendo ser usado para setups gamer de entrada, intermediários e high-end. É muito importante que você saiba escolher o gabinete adequado, de acordo com as outras peças do setup gamer. Geralmente, os gabinetes Mid Tower suportam os três padrões mais comuns de placas-mãe quanto ao tamanho. No entanto, mesmo sendo um gabinete Mid Tower, o modelo pode variar quanto ao espaço interno. Os modelos mais espaçosos podem acomodar melhor setup gamer mais avançados, devido a um melhor fluxo de ar. Se você está precisando de um bom Gabinete Gamer, veja algumas sugestões no modelo Mid Tower?

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Modelo engrossa especulações sobre sua entrada no 'Big Brother Brasil 24'A modelo está dando pistas sobre sua entrada no 'Big Brother Brasil 24' ao apagar posts antigos nas redes sociais. Rumores sobre sua participação no programa ganham força.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Tom Wilkinson, ator de 'Ou Tudo ou Nada' e 'Batman Begins', morre aos 75 anosWilkinson tinha uma longa e premiada carreira no cinema

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Milei 'entrega' Aerolíneas aos empregados e libera companhias estrangeiras para operarem voos domésticosMegadecreto autoriza transferência de ações da empresa a seus funcionários, abrindo caminho para uma futura privatização. Com política de céus abertos, Latam, Gol e Azul poderão operar rotas nacionais

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Ibovespa engata 4ª alta seguida e fecha aos 134 mil pontos pela primeira vez; dólar sobeEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Morre Carlos Lyra, ícone da bossa nova, aos 90 anosAutor de músicas como 'Maria Ninguém' e 'Lobo Bobo', ele foi um dos principais nomes do movimento musical

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »