Candidato peronista enfrenta desafio de combater inflação na Argentina

O ministro da Economia e candidato do peronismo à Presidência da Argentina, Sergio Massa, enfrenta o desafio de convencer a população de que é capaz de debelar a inflação estratosférica do país. A taxa de inflação atingiu 143% em 12 meses até outubro, contribuindo para a pobreza que afeta 40% dos argentinos. Enquanto o ultradireitista Javier Milei propõe medidas radicais, como a dolarização da economia, Massa busca uma abordagem mais realista e convoca um governo de unidade nacional.

CARTACAPİTAL: Argentina vai às urnas: o que disseram Massa e Milei no encerramento da campanhaO país escolherá entre o peronismo e a ultradireita. O segundo turno ocorrerá neste domingo 19

O_ANTAGONİSTA: Segundo turno das eleições presidenciais na ArgentinaO segundo turno das eleições presidenciais na Argentina ocorre neste domingo, 19 de novembro. A disputa está acirrada entre o libertário Javier Milei e o ministro da Economia, o peronista Sergio Massa . A maioria das pesquisas eleitorais, incluindo as três maiores que previam a liderança peronista no primeiro turno, apontam uma, dentro ou quase dentro da margem de erro. É importante ressaltar que a legislação eleitoral vetou as pesquisas de captarem a última semana da eleição, o que torna o cenário ainda mais incerto. A única certeza para a Argentina é que, independentemente do resultado de domingo, o próximo governo terá mais problemas do que oportunidades pela frente. “ A inflação está descontrolada. Eu não consigo fazer nenhum projeto de investimento, porque não sabemos quais serão os custos no longo prazo. E ainda falta mercadoria ”, diz Marcelo Marinovich, dono de um restaurante em Buenos Aires. Abaixo, o que se pode esperar em caso de vitória de cada um dos dois candidatos, em diversas áreas.: Será bem difícil para o libertário se entender com o presidente brasileiro

TEC_MUNDO: Argentina discute adoção do dólar como moeda oficialOs resultados das eleições primárias na Argentina reacenderam a discussão sobre as vantagens de adotar o dólar americano como moeda oficial de um país. O candidato à presidência argentina, Javier Milei, defende a adoção do dólar como forma de tirar o país da crise econômica. Seria essa uma boa estratégia para o Brasil?

CNNBRASİL: Eleição presidencial na Argentina se aproxima do fimNo próximo domingo (19), os cidadãos terão a última oportunidade para definir quem será eleito para governar pelos próximos quatro anos: Sergio Massa ou Javier Milei. Independentemente de quem for eleito, o novo presidente argentino terá cinco desafios para enfrentar.

