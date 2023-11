Candidatas? Lewis Hamilton fala em arrumar namorada brasileira: 'Morar aqui um tempo'

"Em algum momento, tenho que aprender um pouco de português, morar aqui um tempo e, quem sabe, arrumar uma namorada brasileira (…) Esta é uma grande cidade, tem muita coisa legal aqui. Quero passar mais tempo no Brasil no futuro. Quero conhecer melhor e mais profundamente o País, principalmente a cultura. Gosto da diversidade do País”, disse o piloto, em evento da Petronas, uma das patrocinadoras da Mercedes.

“Cheguei hoje cedo. É a primeira vez que volto ao Brasil desde que recebi o título de cidadão honorário. Essa é uma das corridas mais incríveis da temporada. Mal posso esperar para ir para a pista. Espero poder representar vocês da melhor forma possível", declarou.. Na atual temporada, ele briga pela vice-liderança do Mundial de Pilotos, 20 pontos atrás do mexicano Sergio Pérez.

"Ter assistido ao Ayrton ao longo dos anos foi tão surreal, principalmente vindo de onde eu vim. Nosso foco agora é trabalhar juntos (…) Nosso foco agora é trabalhar juntos, George (Russell) e eu temos trabalhado duro com todos na equipe. (Um eventual segundo lugar no Mundial) Seria um testemunho das pessoas incríveis com que trabalhamos. Nós começamos o ano com um carro bem difícil, então não estar tanto atrás...

