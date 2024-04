Candidíase: causas e riscos de infecção

A candidíase é uma infecção causada pelo fungo Candida, que normalmente coexiste em equilíbrio na microbiota humana. No entanto, quando há condições favoráveis, esse fungo pode se multiplicar em excesso e causar infecções. A umidade e o calor são fatores que propiciam o crescimento descontrolado do fungo, tornando as mulheres mais propensas a desenvolver candidíase.

No entanto, no caso dos homens, deixar o pênis abafado e úmido por meio do uso prolongado de roupas molhadas, como sungas de praia ou fraldas, também aumenta o risco de infecção

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



bbcbrasil / 🏆 8. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Prefeitura do Rio de Janeiro decreta ponto facultativo por causa do risco de temporaisEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Instagram desconecta contas de usuários e causa preocupaçãoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Virada no tempo causa estragos no RS; chuva forte já chega em outros estadosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Chuva causa transbordo do Rio Quitandinha em PetrópolisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Un tiroteo en una sala de conciertos de Moscú causa varias víctimas mortalesFuentes del servicio de emergencias hablan de más de 10 muertos después de que varias personas vestidas de camuflaje abrieran fuego

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Entre portas de Brasília, 'Lei Ometto' na Receita causa desconforto geralVem causando estranheza em Brasília a defesa ferrenha de asseclas do mega empresário Rubens Ometto na lei que permitiria à Receita Federal fechar empresas com

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »