Canal do Panamá reduz tráfego de navios após outubro registrar período mais seco da história

'Os slots de reserva são agora cruciais e os navios sem reservas podem enfrentar atrasos indefinidos', afirmam os consultores de navegação da empresa Wilhelmsen Ships, em nota a clientes.Para os próximos meses, o órgão espera que o El Niño mantenha as chuvas no mínimo.O canal movimenta cerca de 7% do comércio marítimo global e pode receber até 40 travessias de navios por dia. * Fonte: Dow Jones Newswires.

