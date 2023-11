Campeão de ‘A Fazenda’ revela novo visual após passar por cirurgias; veja como ficou

Rico Melquiades passou por diversos procedimentos estéticos no rosto. Ele já tinha revelado que a mudança foi por conta de traumas por ser chamado de feio durante sua vida."Meu olhar era triste", desabafou ele, que gastou mais de, que foi ao ar neste domingo (29). Ele afirmou que a autoestima estava bem baixa por conta de diversos comentários nas redes sociais sobre a sua aparência.

"Eu nunca fui lindo, nunca fui bonito, mas eu não me importava com a opinião do pessoal. Eu já pensei em dar um tempo da internet", explicou. Na última semana, o campeão de A Fazenda 13 já havia feito um longo desabafo por meio do Instagram, quando passou por uma rinoplastia, afinou o rosto e realizou procedimentos na boca, olhos e nariz."Quando você faz uma cirurgia plástica, tem um processo. Nesse processo, minha cara ficou inchada, estava com pontos, tomando muitos remédios, estava roxo. O resultado não é esse que vocês estão vendo nas páginas de fofoca", explicou.

"Por causa de vocês, comentando que eu estava feio, que a cirurgia não deu certo, que eu estava horroroso... Foram tantos comentários maldosos que eu precisei me dopar para dormir", revelou.Famosos

