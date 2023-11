Campeão ao lado do eterno 'Casal 20', Duílio dá aval para dupla Arias e Cano: 'Se completam'

Rio - Nos anos de 1980, uma dupla fascinou e deu muitas alegrias para os torcedores do Fluminense. A sinergia entre Assis e Washington rendeu gols, jogadas magistrais e taças para o clube das Laranjeiras. Quase 40 anos depois, Jhon Arias e Germán Cano mostram um entrosamento de encher os olhos dos tricolores. Na final da Libertadores, a dupla terá a chance de entrar de vez para a história tricolor.

'Tanto o Nino, como o Felipe Melo, assim como o Marlon são grandes jogadores. O Fluminense está muito bem servido neste setor. O André, também atua fazendo essa função quando é necessário. O Diniz sabe muito bem da qualidade das peças defensivas que têm no elenco', opinou. Duílio fez parte de uma equipe que entrou para a história do Fluminense ao conquistar três títulos estaduais e um Brasileiro.

