Campanhas de doação de sangue em Volta Redonda garantem mais de 100 doadores

A primeira edição das campanhas “Estudante Sangue Bom” e “Universitário Sangue Bom” de 2024, promovidas pela Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv), garantiram mais de 100 doadores para o Hemonúcleo do município entre o mês de março e o início de abril.

A iniciativa acontece três vezes ao ano e visa garantir o estoque da unidade, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), incentivando a doação de sangue entre os jovens e mobilizando os estudantes a se tornarem doadores periódicos.De acordo com a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, a primeira edição de 2024 começou em março com a “Universitário Sangue Bom”, que teve a participação de alunos do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e do campus da Universidade Federal Fluminense (UFF) da Vila Santa Cecíli

