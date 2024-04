Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa em Mesquita

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe teve seu início em Mesquita. Ao todo, doze unidades estão aplicando o imunizante em qualquer pessoa que faça parte do público-alvo das 8h às 17h. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra a gripe previne contra os vírus que costumam começar a circular no Brasil entre maio e julho. A dose é a trivalente, ou seja, traz três tipos de cepas combinadas.

Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez devem tomar duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. Além disso, pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação

