Campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no Estado do Rio de Janeiro

Uma nova fase da luta contra a Febre Aftosa se inicia no Estado do Rio de Janeiro, com a Campanha Nacional de Vacinação em pleno vigor desde o dia 1° deste mês até o dia 30. A Prefeitura de Macaé, através da Secretaria Municipal de Agroeconomia, está mobilizando esforços para garantir o sucesso dessa empreitada.

Aqueles que possuem até 100 animais podem adquirir as vacinas gratuitamente na sede da secretaria, localizada no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os criadores devem estar munidos de isopor e gelo para garantir a conservação das doses. Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro encontra-se na classificação de Zona Livre Com Vacinação, mas a expectativa é que em breve alcance o status de estado livre de febre aftosa sem vacinação. 'Nesta última etapa, deverão ser vacinados todos os animais do rebanho, independente da idade', destaca a veterinária Marcelini de Souza Freire Cirino, da Secretari

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Campanha de vacinação contra gripe começa na segunda-feira no Estado de SPFoco da campanha está em 18,1 milhões de pessoas de grupos prioritários, como crianças de até seis anos, gestantes, professores do ensino básico e idosos

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Biden e Trump fazem campanha na Geórgia, um estado potencialmente decisivoCandidatos à presidência devem reeditar a disputa pela Casa Branca em eleição deste ano

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Biden e Trump fazem campanha na Geórgia, um estado potencialmente decisivoO sistema eleitoral americano funciona de maneira que o que conta não é a maioria dos votos a nível nacional, mas em cada estado

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Internado em estado grave: saiba tudo sobre o estado de saúde do cantor Anderson LeonardoLutando pela vida! No último domingo, 24, o vocalista do grupo Molejo Anderson Leonardo, de 51 anos, que está em tratamento de um tumor inguinal, um câncer

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Estado de São Paulo mantém estado de alerta para fortes chuvasSegundo a Defesa Civil, o litoral paulista registra grande volume de chuvas desde sexta-feira (22). O alerta continua ativo para este domingo (24).

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Venezuela: regime de Maduro prende coordenador de campanha de opositoraDetenção ocorreu no estado de Barinas, sudoeste do país, estado natal de Hugo Chávez

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »