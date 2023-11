Campanha busca sensibilizar mulheres sobre direito de descanso aos domingos

Uma campanha lançada nas redes sociais busca sensibilizar as mulheres para o direito de descansar em um domingo, caso o domingo anterior tenha sido de trabalho. A mobilização tem como foco os sindicatos e as empregadas do comércio e da saúde, segmentos em que as jornadas aos fins de semana são comuns.

Promovida pelo Instituto Lavoro, entidade acadêmica com sede em São Paulo (SP), a campanha intitulada 'Não mexa com o meu domingo' tem como mote a conscientização sobre o artigo 386 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)

:

