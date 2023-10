Caminhada em Niterói alerta para importância da prevenção contra AVC

Rio – A cidade de Niterói, na Região Metropolitana, receberá a 1ª Caminhada de Combate ao AVC, neste domingo (29), dia mundial de conscientização sobre a doença. Gratuito, o evento, promovido pelo Hospital de Icaraí, vai percorrer um trajeto de 2,4 km, do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na Praia de Boa Viagem, à Igreja de São Judas Tadeu.

'O intuito da ação é chamar a atenção do tema AVC para a comunidade, de forma a instruir as pessoas sobre como reconhecer a doença e se preparar para o atendimento ágil, pois, nesses casos, o tempo é essencial e os minutos importam. O AVC tem cura. Inclusive, com um diagnóstico rápido, é possível evitar sequelas', explica o médico Guilherme Torezani, um dos responsáveis pelo evento.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Após AVC, Gil Brother Away, ex-Hermes e Renato, luta contra 2 cânceresAlém disso, há cerca de 6 meses, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), ficando com a saúde debilitada Consulte Mais informação ⮕

Câmara aprova taxação de offshores e fundos dos super-ricos em dia de mudança na CaixaA votação ocorreu após a demissão de Rita Serrano; o projeto reforça a campanha de Lula por taxação de milionários Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 25/10O sexto dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Brasil. Ao total, nossos atletas subiram ao pódio nove vezes e em diversas modalidades, somando quatro de bronze, três de prata e três de ouro. Consulte Mais informação ⮕

Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta quinta-feira, 26Quem tem pressa de futuro? Bem, a Lua Crescente desta quinta-feira, dia 26, avança com tudo no signo de Áries, adensando a contagem regressiva para a Lua Consulte Mais informação ⮕

Homem mostra destruição um dia após furacão devastar região do México; veja imagensOtis, uma das tempestades mais fortes que já atingiu a costa do Pacífico, atingiu a estância balnear de Acapulco na manhã de quarta-feira (25), destruindo infraestruturas vitais e deixando a cidade incomunicável Consulte Mais informação ⮕

Buscas por ator e modelo desaparecido em SP chegam ao sexto dia; polícia investigaRicardo Merini, de 37 anos, foi visto pela última vez em 21 de outubro no Bairro Bela Vista, na capital paulista Consulte Mais informação ⮕