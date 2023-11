Caminhada do Programa de Atenção ao Idoso em Quissamã celebra Outubro Rosa e Novembro Azul

A oportunidade de participar de atividades ao ar livre permitiu que eles se mantivessem ativos, descontraídos e promovessem a socialização, ao mesmo tempo em que cuidavam de sua saúde física e emocional na terceira idade.A coordenadora do PAI, Maria Madalena Moreira, enfatizou a união do grupo e o compromisso com a saúde dos idosos: 'Estamos reunidos com os idosos e a equipe do PAI para comemorar e conscientizar sobre a saúde.

