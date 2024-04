Camila Mendes e Rudy Mancuso revelam seus filmes preferidos

As estrelas de "Música", Camila Mendes e Rudy Mancuso, revelaram seus filmes preferidos em entrevista ao Letterbox. Os dois, que são filhos de mães brasileiras, citaram um filme do Brasil cada. Ao ser questionado sobre as quatro produções que mais gosta, ele respondeu: "Vou dizer os dois primeiros filmes que eu acho que assisti. Um foi introduzido pela minha mãe, que é brasileira, e o outro pelo meu pai, que é italiano.

O primeiro é 'Central do Brasil' (1998), um filme brasileiro lindo, e o segundo é 'A Vida é Bela' (1997), que ganhou um Oscar. Acho que eles competiram entre si no mesmo e causaram o divórcio dos meus pais." "Número três: 'Cassino' (1995), que eu assisto uma vez por mês. E realmente gosto de 'Pateta: O Filme' (1995), que eu e minha irmã nos conectamos com esse filme", finalizou. Na vez de Camila, ela respondeu: "Vou começar com a minha resposta mais clichê: 'La La Land' (2016), eu sou uma criança do teatro musical no coração, então tenho que destacar ess

