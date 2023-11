Câmeras registram dois assaltos ao mesmo tempo em bairro nobre de São Paulo

O caso ocorreu na Rua Padre João Manuel, perto da esquina da Alameda Franca, por volta das 8h40. Conforme as imagens divulgadas pelo portal, é possível ver três motociclistas se aproximarem, e em seguida, parando distantes uns dos outros. O homem que está na moto do meio, desce e vai para cima de um pedestre quando ele guardava o telefone no bolso. O rapaz é puxado pela camisa para entregar o aparelho, que cai no chão.

