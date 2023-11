Câmara dos EUA rejeita cassar George Santos

Santos é alvo de 23 acusações criminais, que vão de fraude e lavagem de dinheiro a roubo de identidade, e teve seuno final do ano passado.

Além disso, apenas cinco deputados foram cassados em toda a história da Câmara dos EUA. O último foi o democrata James A. Traficant, em 2002.

Filho de brasileiros, deputado dos EUA pode ser destituído por corrupção
Câmara dos Representantes decidirá destino de George Santos nesta quarta-feira

Deputados dos EUA podem votar nesta quarta-feira em processo de expulsão de George Santos, legislador de origem brasileira

EUA apresentam projeto de bomba nuclear 24 vezes mais potente que a de Hiroshima

Dólar: por que alguns países acusam a moeda de ser uma arma dos EUA

Depois de dar cargos, Lula recebe líderes da base na Câmara
Presidente vai oferecer um café da manhã no Planalto a deputados da base aliada

Meia-entrada a garis do Rio é aprovada na Câmara Municipal
Medida visa incentivar acesso de espaços culturais a trabalhadores da COMLURB

