Câmara dos Deputados da Itália rejeita moção de desconfiança contra vice-premiê

A Câmara dos Deputados da Itália rejeitou uma moção de desconfiança contra o vice-premiê e ministro dos Transportes, Matteo Salvini. O placar foi de 211 a 129. Apoiado por outros parlamentares da oposição, Matteo Richetti, do partido Ação, apresentou a moção apontando uma recusa do também ex-premiê a condenar as ações do governo russo de Vladimir Putin.

O líder do partido Irmãos da Itália (FdI), Tommaso Foti, explicou que a manobra da base do governo - composta tanto pelo FdI quanto pela Liga, de Salvini - foi a de 'proteger os ministros sem dar mais espaço às 'teses bastante infundadas' da oposição'. Outra moção de desconfiança, contra a ministra do Turismo, Daniela Santanchè, será votada na manhã desta quinta (4). Ela já passou por um processo semelhante, em julho de 2023, e a moção acabou rejeitada

