Câmara deve atender pedido de Haddad e votar MP que pode render até R$ 35 bi ao governo, diz Lira

(PP-AL), para análise da medida provisória (MP) que, na prática, aumenta a tributação de grandes empresas que possuem benefícios fiscais deNovas reuniões devem ocorrer antes do feriado e o Ministério da Fazenda esperar votar o texto até a semana que vem. A expectativa é que uma comissão mista seja instalada ainda nesta semana, disse o líder governista Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

— Se for por projeto de lei, teríamos o prejuízo da noventena. Conversei com o presidente Lira e com Haddad na semana passada. Vamos ter novas conversas nesta semana. Me reúno com o ministro amanhã (hoje) à noite. Defendo o caminho da MP e acho que tem grandes chances de avançar. Estou esperançoso — afirmou Bulhões.

Os projetos precisam ser aprovados antes da votação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 para que as novas previsões de receitas entrem no planejamento fiscal e contribuam para um déficit menor. headtopics.com

Na Câmara dos Deputados, o objetivo é instalar o quanto antes a comissão mista para analisar a medida provisória (MP) aumenta a tributação de grandes empresas que possuem benefícios fiscais de ICMS e pode levantar mais de R$ 30 bilhões.

Haddad deve se reunir com líderes governistas da Câmara na noite desta segunda-feira e também está previsto um encontro com Lira nos próximos dias. No Senado, ao menos dois projetos de arrecadação devem ter o foco de atenção do governo. O PL que muda a taxação para super-ricos, com tributos para fundos exclusivos e offshores, foi aprovado na Câmara na semana passada e segue para análise dos senadores, ainda não foi designado um relator. A aprovação poderá render até R$20 bilhões ao governo. headtopics.com