Câmara de SP aprova reeleição ilimitada para Mesa Diretora e Milton Leite tentará 4º mandato

aprovou por 46 votos a seis a reeleição ilimitada para a Mesa Diretora do Poder Legislativo, o que abre caminho para o atual presidente(União Brasil) seja candidato pela quarta vez seguida. Só o PSOL posicionou-se contra o projeto.

A proposta aprovada surgiu de uma emenda substitutiva a um projeto de 1992, que também fala sobre mandatos para aconseguiu prorrogar por mais um ano seu mandato à frente da Câmara da mesma maneira. O projeto foi apresentado em forma de substitutivo a um PLO de 2003. Com a mudança, o artigo 26 da Lei Orgânica do Município passou a permitir três mandatos seguidos.

Agora, o trecho da legislação não estipulará limite para reeleições até que outra proposta seja apresentada e aprovada pelos vereadores.

