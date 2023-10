Câmara de Cabo Frio tem novo líder da oposição

Na Câmara cabo-friense, nesta quinta-feira (26), foi lido o parecer prévio do TCE às contas de 2018 dos ex-prefeitos Marquinho Mendes, Aquiles Barreto e Dr. Adriano. Agora, a matéria segue para a Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação. No entanto, o destaque mesmo da sessão foi o presente de grego que a prefeita Magdala Furtado ganhou em seu 100º dia de governo: seu líder de oposição.

O assunto vem gerando amplo debate na Casa Legislativa. “Nunca é demais ressaltar que Tamoios é responsável por mais da metade da arrecadação dos royalties de Cabo Frio. Apesar disso, não recebe os investimentos necessários na mesma proporção. Caso a distribuição seja feita de forma equânime, muitas obras de infraestruturas essenciais poderiam ser realizadas, buscando cada vez mais levar dignidade para os moradores”, explicou Josias.

