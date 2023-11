Câmara aprova projeto que prevê até 10 anos de prisão para quem furtar animais domésticos

Relatado pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL), o texto aprovado na Câmara endurece a pena de diversos crimes do Código Penal brasileiro, além de prever punições mais duras a outras infrações que não estavam previstas — como é o caso do furto qualificado e receptação de animais domésticos.

Atualmente, o Código Penal não especifica as duas infrações. Quem furta ou repassa animais domésticos roubados ou furtados respondem pelos delitos comuns de furto e receptação, respectivamente. O projeto prevê 4 a10 anos de prisão para quem praticar o furto qualificado de animais domésticos. No caso da receptação, a pena pode ser de 3 a 8 anos de prisão e multa.

“Esse tipo de conduta tem se tornado cada vez mais frequente, gerando grandes prejuízos para a população. Além de causar danos materiais, esses delitos também afetam diretamente a segurança e o bem-estar dos cidadãos”, justificou o relator.

Além do caso dos animais domésticos, o texto também propõe o endurecimento de penas dos crimes de furto qualificado e receptação de animais de produção, que já estavam previstos no Código Penal Brasileiro.Receptação de animal de produção passa de 2 a 5 anos de reclusão e multa para 3 a 8 anos de reclusão e multa.

O projeto aumenta a pena mínima de sete para 16 anos para quem cometer roubo com lesão corporal grave. Além disso, ainda prevê penas mais graves para outros crimes de roubo, furto e receptação, nos casos por exemplo de celulares pessoais e equipamentos de serviços públicos como nas áreas elétricas e se saneamento básico.

