Câmara aprova criação da bancada de deputados negros

Por se tratar de um projeto de resolução, o texto não precisa passar por votação no Senado Federal e agora precisa ser promulgado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A aprovação ocorre após o movimento de partidos para tentar aprovar a PEC da Anistia que, entre outras alterações, previa o perdão às legendas pelo descumprimento da cota racial durante as eleições.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Ucrânia denuncia maior bombardeio russo desde o início do anoQuase 120 localidades foram atingidas

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Cataratas do Iguaçu têm aumento de 14 vezes da vazão; inundações atingem ParaguaiAo menos 120 famílias precisaram ser removidas de casa até segunda-feira, 30; chuvas intensas aumentaram o volume dos Rios Iguaçu e Paraná

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Terrorista descreve assassinato de crianças em kibutz de IsraelEm interrogatório, Amer Abu Ghosha disse que o grupo terrorista passou de casa em casa, atirando em quem encontrasse

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: INPI abre inscrições para concurso com 120 vagas nesta quarta-feira. Salários chegam a R$ 11 milOs cargos são de nível superior, e a atuação dos aprovados será no Rio de Janeiro

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Mais badalado da final: por que os 120 milhões de seguidores de Marcelo são bons para o FluminenseLateral retornou às Laranjeiras neste ano, e não soma ao tricolor apenas no campo, mas também como personagem popular e afastado de polêmicas

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Mais badalado da final: por que os 120 milhões de seguidores de Marcelo são bons para o FluminenseLateral retornou às Laranjeiras neste ano, e não soma ao tricolor apenas no campo, mas também como personagem popular e afastado de polêmicas

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕