Câmara aprova aumento de penas para furto, roubo e latrocínio

O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), criou ainda outros dois casos de furto com penas maiores: de animais domésticos, 4 a 10 anos; e de dispositivo eletrônico ou informático (celular, por exemplo), de 4 a 10 anos.

“Mais de 1 milhão de celulares foram roubados das pessoas simples. A legislação brasileira é muito branda quando se trata de proteger o patrimônio”,Por outro lado, deputado Helder Salomão (PT-ES), o projeto cria uma equiparação entre penas de crimes contra o patrimônio e de crimes contra a vida.

"É preciso que haja o combate à impunidade, mas o aumento de pena não é a solução para o aumento da criminalidade no País"

