Câmara aprova a reforma tributária Depois de 30 anos de discussões no Congresso e nos sucessivos governos, a reforma tributária foi concluída nesta sexta-feira (15) pela Câmara. Os deputados aprovaram o texto, que já havia passado pela Casa, foi modificado pelo Senado e voltou para nova análise na Câmara. Com isso, a atualização do sistema de tributos do Brasil será promulgada pelo Congresso, o que deve ocorrer na próxima quarta-feira (20).

Com esse ato, o texto será incorporado à Constituição Federal. Esta primeira etapa da reforma trata de impostos cobrados sobre o consumo, ou seja, aqueles pagos no ato da compra. O governo ainda quer, no futuro, modificar o modelo de cobrança de impostos sobre a renda. Em linhas gerais, a reforma concluída unifica impostos sobre o consumo em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA). O IVA será dual: um para os impostos estaduais, outro para os federais. A alíquota do IVA ainda não está definida, mas deve girar em torno de 27,5%, uma das maiores do mund





O imposto sobre valor adicionado (IVA) substituirá cinco impostos brasileiros (ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS).

Cinco impostos serão substituídos por um IVA, que promete acabar com o manicômio tributário

Câmara aprova a reforma tributária em sessão históricaDepois de 30 anos de discussões no Congresso e nos sucessivos governos, a conclusão da reforma tributária foi encaminhada nesta sexta-feira (15) na Câmara. Os deputados aprovaram em primeiro turno e segundo turno o texto — que já havia passado pela própria Câmara, foi modificado pelo Senado e voltou para análise da Câmara. Agora, concluída a votação, a reforma vai para promulgação, ato que tornará o texto parte da Constituição. Entre os principais pontos da reforma estão a criação do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA); de uma cesta básica nacional, isenta de impostos; e do Imposto Seletivo, chamado de "imposto do pecado". (veja lista completa abaixo).

