Câmara adiou votação sobre detenção de Chiquinho Brazão e prepara reação a possível novo entendimento sobre local de julgamento de políticos em exercício de mandato

📆 02/04/2024 11:12:00

📰 JornalOGlobo ⏱ Reading Time:

12 sec. here

30 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 106%

Publisher: 94%

Política Notícia

Dois episódios recentes acirraram os ânimos de parlamentares sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e ampliaram o leque de desgastes entre Legislativo e Judiciário. O primeiro deles foi a prisão, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O outro foi o avanço do julgamento que pode ampliar o foro especial de deputados e senadores para depois do fim do mandato. A análise do tema foi interrompida na sexta-feira com o placar de 5 a 0 a favor da extensão.

Câmara, Votação, Detenção, Chiquinho Brazão, Entendimento, Local De Julgamento, Políticos, Mandato, Supremo Tribunal Federal, STF, Legislativo, Judiciário, Prisão, Ministro Alexandre De Moraes, Deputado, Sem Partido, RJ, Mandantes, Assassinato, Vereadora Marielle Franco, Foro Especial, Deputados, Senadores, Fim Do Mandato, Análise, Sexta-Feira, Placar, Extensão