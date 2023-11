Calor intenso no Rio de Janeiro causa desidratação em bebês

Nesta quinta-feira chegou a 42,6°C em Guaratiba, Zona Oeste do Rio e a previsão é sábado seja mais quente ainda. A secretaria municipal de Saúde do Rio já atendeu seis bebês que ficaram desidratados por conta do forte calor na cidade nos últimos cinco dias. As crianças precisaram ser internadas em unidades municipais. Segundo o secretário Daniel Soranz, em média, a rede tem atendido uma pessoa a cada duas horas com algum sintoma relacionado ao calor intenso.

Foram casos que não perceberam que o bebê estava com a roupinha, transpirando e se desidratou. Ainda tivemos cinco casos de queimadura por uso de bronzeadores. Outros pacientes são de casos ligados a descompensação de alguma doença pré-existente — explicou Soranz. A previsão é de que o pico aconteça no sábado, com chances de chegar aos 42 graus na capital. A estimativa é apontada pelo Climatempo, que monitora o país através das estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

JORNALOGLOBO: Onda de calor no Rio de JaneiroCombinação de fatores, incluindo aproximação de frente fria, causa elevação na temperatura. O pico da onda de calor é esperado para sábado, com temperaturas chegando aos 42 graus na capital. Guaratiba registrou sensação térmica recorde de 58,5 graus.

JORNALOGLOBO: Força Nacional prorroga presença no Rio de Janeiro até janeiro de 2024O ministério da Justiça decidiu prorrogar a presença da Força Nacional no Estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de janeiro de 2024. A operação será comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e terá como foco o patrulhamento ostensivo em rodovias federais do Rio. O trabalho envolve a mobilização de 300 agentes e 80 viaturas.

JORNALOGLOBO: Mãe quebra janela de ônibus depois de criança passar mal com o calor no RioVÍDEO | Mãe quebra janela de ônibus depois de criança passar mal com o calor no Rio Em dia de sensação térmica de 55,6 graus, o veículo estava sem ar-condicionado e, por ser adaptado, tem trava nos vidros, o que impede a abertura e passagem de ar:

CARTACAPİTAL: Chacina na Vila Cruzeiro deixa 26 mortos no Rio de JaneiroEm maio de 2022, o Rio de Janeiro foi alvo de uma das chacinas mais letais da história do estado, a da Vila Cruzeiro, que deixou ao menos 26 mortos. Operações policiais no Brasil têm como alvo o crime organizado, mas acabam vitimando principalmente pessoas negras.

JORNALOGLOBO: Tripulantes da British Airways mentem em depoimento sobre assalto no Rio de JaneiroTripulantes da British Airways são investigados por mentirem em depoimento sobre assalto no Rio de Janeiro. Voo Rio-Londres atrasado em 24 horas.

JORNALOGLOBO: Recorde de sensação térmica no Rio de JaneiroA terça-feira teve recorde na sensação térmica, de 58,5 graus, antes de ter um refresco à noite com pancadas de chuva.

